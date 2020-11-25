В городе Новокузнецке Кемеровской области, несмотря на протесты, не будет отменена транспортная реформа

Губернатор Сергей Цивилев заявил, что реформа – это благо для людей, несмотря на отдельные шероховатости. Он назвал митингующих «группой возмутителей спокойствия». Недовольные граждане требовали приезда губернатора в Новокузнецк и даже остались ночевать в городской мэрии. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отказался слушать претензии протестующих и предложил изложить требования в письменном виде.

Как сообщают местные СМИ, транспортная реформа в городе началась 18 ноября. Изначально планировалось обновить автобусный парк, поменять маршруты и способы оплаты. В итоге власти запретили работу частных перевозчиков. В результате осталась только одна компания – «Питеравто» из Петербурга, выигравшая тендер на 20 миллиардов рублей. Однако, местные водители отказались работать с иногородней компанией. Перевозчику пришлось нанять людей из других населенных пунктов, в результате, в городе возник транспортный коллапс. Власти объявили, что проезд в общественном транспорте до конца ноября будет бесплатным.