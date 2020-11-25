О новой эре российско-американских отношений с приходом в Белый дом Байдена размышляет сегодня автор «Таймс»

Автор издания «Таймс», размышляя о новой эре российско-американских отношений с приходом в Белый дом нового президента Джо Байдена, пытается спрогнозировать, что это это может означать для Владимира Путина и его режима.

«В свои 68 лет Путин, живущий в безмикробном пространстве в подмосковной вилле, защищенный от COVID-19 пластиковым тоннелем, орошающим посетителей дезинфицирующим средством, «не кажется сегодня готовым к новой великодержавной борьбе», — пишет издание (перевод сайта Инопресса) – Если президентство Байдена будет повторением времен Барака Обамы, Путин «может просто отступить назад в свою раковину». С одной стороны российский президент «устроил все, чтобы иметь возможность править до конца жизни, а с другой, он также поддержал законы, позволяющие ему уйти в отставку и не бояться, что в дверь его пенсионного дворца постучатся». – Все, в конечном счете, сводится к тому, «есть ли у Путина все еще воля к власти», — пишет автор статьи. – В прошлом российского лидера воодушевляли крупные проекты как Зимняя олимпиада в Сочи или экзистенциальные угрозы вроде опасности ухода Украины в сторону Запада. Сейчас его на некоторое время возбуждает погоня за «лучшей в мире» вакциной против коронавируса, хотя сам он прививки не делал, продолжает издание. – При этом, «сфера Путина сокращается», — пишет автор, напоминая про заключенный при посредничестве Москвы мир между Арменией и Азербайджаном: кремлевский глава «сделал из этого конфликта лишь единственный мрачный вывод: страны на границе с Россией, которые уступают народной власти и демократизируют свои правительства, становятся уязвимыми для нападений со стороны соседей (...)». Таким же образом журналист «Таймс» указывает на Молдавию и на Белоруссию.

«Кажется, — заключает он, — что Россия отступает повсюду; ее экономика обрушивается не только из-за пандемии, но и из-за падения цен на нефть. По-прежнему энергичный лидер приложил бы усилия, чтобы найти себя в новом качестве. Вместо этого Путин «прикованный к телевидению, ожидает возможности просиять снова».

Автор Таймс считает, что скоро россияне придут к выводу, что «система Путина потерпела неудачу и что он и его маска неразличимы».