Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH-17 в небе над Донбассом

Такое ходатайство ранее подавала защита одного из обвиняемых Олега Пулатова.

Суд почти полгода изучал просьбу стороны защиты об альтернативном расследовании. Поводом для отказа глава судебной коллегии назвал тот факт, что в случае, если прокуратура не докажет причастность Пулатова и еще трех обвиняемых к крушению «Боинга», это автоматически приведет к их оправданию. Пока же в рамках основного разбирательства суд в Гааге намерен допросить членов 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся под Курском. Об этом также просила защита. По версии следствия, именно из расположения бригады в зону конфликта была доставлена установка «Бук», из которой был сбит «Боинг». Россия все обвинения отрицает.

Заседания по делу о гибели рейса MH17 в Гааге традиционно проходят в отсутствие четырех обвиняемых – помимо Пулатова это бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, известный как Стрелков, а также его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Их считают причастными к транспортировке «Бука» в расположение сепаратистов. Кроме Пулатова никто из фигурантов дела не представлен в процессе даже адвокатами. Вместе с тем нидерландский суд предложил ему лично предстать перед коллегией, отклонив ходатайство защиты о допросе в письменном виде.

Одновременно судьи выразили готовность допросить Дубинского – но как свидетеля защиты Пулатова. Такое решение было принято после просмотра интервью одного из подчиненных Гиркина платформе Bonanza media. Дубинский отрицал обвинения в свой адрес и выразил готовность пойти на допрос – но только на территории России и с заранее присланными вопросами.

Малазийский «Боинг» был сбит в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Погибли почти 300 человек, среди них – граждане десяти государств.