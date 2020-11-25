Центр «Досье»: Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран

Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран, в частности, куратор Прибалтики, полковник разведки Евгений Умеренков руководит журналистами из «Комсомольской правды», — утверждает центр «Досье» Михаила Ходорковского. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин назвал эту публикацию чушью.