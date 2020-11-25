Интернет-издание «Проект» утверждает, что близкая знакомая президента Путина владеет активами на миллиарды рублей

Речь идет о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которую, как пишут журналисты «Проекта», с главой государства могут связывать личные отношения и, возможно, общий ребенок.

В городе на Неве проживает неизвестная широкой публике мультимиллионер и владелица 3% доли в банке «Россия» Светлана Кривоногих. Она, по утверждению авторов расследования, получает шикарные подарки от людей из близкого круга главы государства, пользуется частными авиарейсами и яхтами, ей также принадлежит квартира в элитном доме на Каменном острове, где есть квартиры у давних партнеров президента по секции дзюдо и дачному кооперативу «Озеро». Кривоногих принадлежат особняк «Ленинград центр» в Таврическом саду и управляющая компания горнолыжного курорта «Игора» в Ленинградской области. Все эти активы на сумму почти в 8 миллиардов рублей, возможно, были получены благодаря близкому знакомству с президентом. О знакомой Путина известно не так много: она из бедной семьи, закончила университет, некоторое время даже работала уборщицей в магазине. Но в 2000, с началом президентства Путина, все резко поменялось. В расследовании «Проекта» отмечается, что связь между женатым на тот момент чиновником и Кривоногих могла возникнуть и раньше.

В период участия Путина в первой для себя кампании по переизбранию у Кривоногих появилась дочь. Журналисты «Проекта» изучили снимки из соцсетей девушки и компьютерный анализ портретного сходства между Путиным и дочерью Кривоногих, который провел сертифицированный специалист в Британии, показал: степень сходства настолько высока, что можно сделать вывод о родстве между ними.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока не ознакомился с расследованием «Проекта» и в первый раз слышит о россиянке Светлане Кривоногих. Данные о ее связях с главой государства Песков не подтвердил и не опроверг.

Банк «Россия» входит в двадцатку крупнейших банков страны по размеру активов. Его крупнейший акционер Юрий Ковальчук – друг президента Путина. В 2014 году, сразу после присоединения Крыма, банк попал под санкции, после чего Путин заявил, что в знак поддержки откроет в банке счет и будет хранить там свою зарплату.