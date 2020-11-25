В России второй день подряд максимальные показатели суточной смертности от коронавируса

За последние 24 часа скончались 507 человек.

За исключением двух дней, начиная с 16 ноября оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом каждое утро публиковал новое максимальное значение количества жертв эпидемии за день: так, сегодня скончались 507 пациентов с этой болезнью. Получается, что всего умерших теперь 37,5 тысяч.

По этому показателю оперативный штаб сильно расходится с Росстатом. По подсчётам федеральной службы статистики смертность значительно выше, и только с апреля по сентябрь по стране скончались 55 тысяч человек с коронавирусом. Ранее в штабе уже объясняли разницу между публикуемыми данными. Его представитель утверждал, что Росстат рассказывает о всех умерших, у которых диагностировали коронавирус, а штаб – только о тех, у кого эта болезнь стала основной причиной смерти.

Также в начале недели интернет-издание «Медиазона» писало, что, если учесть данные Росстата и региональных загсов, смертность может быть еще выше. Там обратили внимание, что по сравнению со средними показателями, в этом году с апреля по октябрь умерли на 120 тысяч человек больше, то есть избыточная смертность составила +18%. По этому показателю, самая тяжелая обстановка сложилась в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Алтайском крае.

Санкт-Петербург лидирует по количеству летальных случаев. За сутки подтверждена смерть 85 человек, всего в этом году в городе на Ниве умерло на 8 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года. В Петербурге за сутки выявлено около 3 с половиной тысяч новых случаев коронавируса. Это максимум для северной столицы.

Росстат в начале декабря представит данные о смертности за октябрь. Это обычный срок для составления детального документа, — рассказал «Эху Москвы» официальный представитель статистического ведомства Игорь Ваган. «Мы выделяем число смертей, когда коронавирус стал основной причиной смерти, и эти данные не очень отличаются от данных оперативного штаба. Кроме того, Росстат предоставляет данные о тех смертельных случаях, когда пациент болел другой болезнью, но коронавирус ускорил приближение смерти, либо привел к дополнительным осложнениям», — пояснил И.Ваган. В Росстате подчеркивают, что методология ведомства – одна из наиболее подробных в международной практике.

Ситуация с коронавирусом вызывает обеспокоенность в Госдуме, однако комитет по охране здоровья иногда действует недостаточно оперативно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета, депутат от КПРФ Николай Осадчий. По мнению Николая Осадчего, комитет не всегда настроен поднимать острые вопросы, однако ситуация требует принятия многих дополнительных решений.

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов верит официальной статистике по заразившимся и смертности. Он сказал об этом в эфире «Эха». По мнению Баунова, перед российскими властями сейчас не стоит задача дезинформировать население.

Всего по подсчётам университета Джонса Хопкинса пандемия унесла жизни миллиона четырёхсот тысяч человек.