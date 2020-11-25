Росстат в начале декабря представит данные о смертности россиян за октябрь. «В настоящее время мы только анализируем и готовим соответствующие цифры», — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Росстата Игорь Ваган.



Он напомнил, что, начиная с апреля, Росстат ежемесячно публикует данные как об общей смертности, так и о числе смертей от коронавируса. При этом статистика представлена самым подробным образом.

«Мы выделяем число смертей, когда коронавирус стал основной причиной смерти, и эти данные не очень отличаются от данных оперативного штаба. Кроме того, Росстат предоставляет данные о тех смертельных случаях, когда пациент болел другой болезнью, но коронавирус ускорил приближение смерти, либо привел к дополнительным осложнениям. Также Росстат выделяет те случаи, когда пациент был инфицирован, но это никак не было связано с причиной смерти. Четвертая колонка — это те случаи, когда врачи не уверены в причинах смерти, и им необходимо дополнительное исследование», — пояснил И.Ваган.

Он добавил, что методология Росстата является одной из наиболее подробных и глубоких в международной практике.