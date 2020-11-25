Генпрокуратура РФ просит министерство юстиции Польши о помощи по делу о гибели польской делегации под Смоленском

Генеральная прокуратура России просит министерство юстиции Польши о правовой помощи по делу о гибели польской делегации под Смоленском. Как пояснили в надзорном ведомстве, поводом для запроса послужили новые публикации в польской прессе. В одном из изданий появилась информация, что погибший президент Польши и его брат Ярослав Качиньский говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. В ходе разговора речь зашла и о самом полете, отметили в прокуратуре. Там добавили, что эта информация требует оценки со стороны российских следственных органов.