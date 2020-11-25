Футбольный клуб ЦСКА выразил недовольство высказываниями главного тренера сборной России Станислава Черчесова

Накануне тот критически отзывался о нападающем армейцев Федоре Чалове, который был включен в стартовый состав национальной команды. «Наставник сборной не просто перешел на личности, но считает себя вправе оскорблять людей», — говорится на сайте ЦСКА. Там также отмечается, что «некоторые считают Черчесова не тренером, а физруком; с этим можно соглашаться или нет, но при этом в руководстве армейцев никогда не позволят себе сказать об этом ни в телеэфире, ни в печатной прессе». Чалов вышел на поле в товарищеском матче с командой Молдавии и был заменен на 64 минуте.