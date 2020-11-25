Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов встретился с недовольными транспортными реформами в городе

Это произошло на третьи сутки после противостояния в здании городской администрации, — пишет местное интернет-издание «Абажур». Кузнецов настаивает, что работа общественного транспорта в городе налажена, а ошибки исправлены. На просьбу обсудить ситуацию в актовом зале он ответил отказом и предложил обращаться к нему в письменном виде. Проблема с работой общественного транспорта в Новокузнецке, по словам местных жителей, начались в середине этого месяца, когда большинство маршрутов стала обслуживать одна компания «Питеравто». Люди жаловались на долгое время ожидания и переполненные автобусы, а также на то, что водители не знают города. Накануне вечером от 10 до 20 человек остались ночевать в здании новокузнецкой администрации, выступая, таким образом, против транспортной реформы.