Защита осужденного Белых отозвала ходатайство о замене неотбытой части наказания

Защита осужденного бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, просившего о замене оставшегося у него тюремного срока более мягким видом наказания, отозвала ходатайство. Как уточнил ТАСС его адвокат, Белых может подать аналогичное ходатайство позже.

«Завтра в Скопинском районном суде назначено судебное заседание по ходатайству о замене неотбытой части наказания для Белых Никиты Юрьевича на принудительные работы. Мы отозвали свое ходатайство до начала разбирательства по существу, попросили его не рассматривать, поэтому в соответствии с законодательством производство подлежит прекращению», — рассказал адвокат.



По его словам, «есть юридические вопросы, над которыми мы хотим еще подумать, поэтому отозвали, поскольку отзыв не лишает права подать аналогичное ходатайство позднее». Ранее защита экс-губернатора попросила Скопинский районный суд Рязанской

области рассмотреть соответствующее ходатайство, оно назначено к рассмотрению на 26 ноября.