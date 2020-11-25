Окружной суд Гааги отказал в расследовании альтернативных версий крушения MH17

С таким ходатайством обращалась защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Глава судебной коллегии Хендрик Стейнхейс объявил, что суд будет концентрироваться на основной версии произошедшего, изложенной судебными следователями. Она сводится к тому, что причиной гибели лайнера в небе на Донбасом в июле 2014 стал выстрел из зенитной установки «Бук», доставленной на Украину с территории одной из российских воинских частей. Совместная следственная группа установила группу из четырех причастных к этому – один из лидеров военных подразделений донецких сепаратистов Игорь Стрелков и его подчиненные Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Лишь последний дал показания в суде через своих адвокатов. Они ходатайствовали о рассмотрении в процессе версий, активно озвучивавшихся в России и исключавших ее причастность. Впрочем, как передает ТАСС, суд сегодня отметил, что если будет доказана ошибочность основного обвинения – подсудимому Пулатову ничего не грозит, в противном же случае рассмотрение альтернативных вариантов только затянет время процесса.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане десяти государств.