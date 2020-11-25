Жителей Москвы и Подмосковья предупреждают о тумане и гололедице

Такие погодные условия сохранятся минимум до утра четверга, говорят в областном управлении МЧС. Видимость может упасть до 300 метров. Этим вечером температура опустится ниже нуля из-за чего на дорогах образуется гололед.
2020-11-25T16:35:49+03:00
2020-11-25T16:35:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747618-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…