Житель КНДР сбежал в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор

Раньше он был профессиональным гимнастом, пишет газета The Korea Harold. По ее сведениям, сейчас южнокорейские власти проводят расследование. При этом для того, чтобы доказать, что он смог преодолеть препятствия, беглец еще дважды перепрыгнул через похожий забор. По сведениям другой газеты, Chosun Ilbo, для прыжка ему потребовался железный шест. По словам пограничников, колючая проволока на одном из участков была немного примята. Сам побег произошел в начале месяца.