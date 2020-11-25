Суд в Ростовской области рассмотрит дело бывшего следователя, который тайно оставлял в кабинетах коллег диктофоны

Таким образом, он собирался шантажировать подследственных и вымогать взятки, — говорится в материалах дела. Бывшему сотруднику следственного отдела по Волгодонску Роману Попову, как пишет газета «Коммерсантъ», может грозить до четырех лет лишения свободы. Сам он вины не признает. Попов проработал в следственных органах около двадцати лет.