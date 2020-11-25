Лефортовский суд Москвы продлил до конца января арест томскому ученому Александру Луканину

Его обвиняют в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. По данным агентства «Интерфакс», речь может идти о попытке передачи российских технологий Китаю. 64-летний Луканин работал в Томском политехническом университете, а после выхода на пенсию был приглашен в один из вузов КНР. Его задержали еще в начале октября. Как передает Интерфакс, адвокаты, которых наняли родственники ученого, до сих пор не могут с ним встретиться.