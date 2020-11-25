Вертолет зацепился за мачту освещения в аэропорту Волгограда

Воздушное судно принадлежит Южному таможенному управлению, там уже сказали, что никто не пострадал, полет проходил без вооружения и пассажиров. Повреждения получили вертолет и мачта. В свою очередь источник агентства «Интерфакс» рассказал, что осколками лопастей повредило еще один вертолет Ми-8. В аэропорту эту информацию пока не подтверждают.
2020-11-25T16:33:49+03:00
2020-11-25T16:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 25 ноября 2020
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