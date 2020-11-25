Cуд считает необходимым допросить военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ по делу MH17

Голландский суд частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ в качестве свидетелей по делу MH17. Соответствующее решение огласил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.



«Суд считает необходимым частично гарантировать данное ходатайство, — отметил он. — Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады РФ является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК «Бук». Это требование представляется целесообразным», — цитирует решение суда ТАСС.



Согласно выводам следствия, именно из этой бригады на восток Украины был доставлен зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили пассажирский самолет. По этому делу проходит 4 человека, в том числе, бывшие сотрудники российской военной разведки и спецслужб. Российские власти отрицают какую-либо причастность к этой трагедии.