Народного артиста Александра Ширвиндта и его супругу госпитализировали с коронавирусом

Художественного руководителя Московского театра сатиры, народного артиста Александра Ширвиндта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали с коронавирусной инфекцией, — подтвердил «Эху Москвы» сын Михаил Ширвиндт. При этом он отметил, что родители чувствуют себя хорошо, а болезнь протекает в легкой форме. Александру Ширвиндту 86 лет.
2020-11-25T16:09:05+03:00
2020-11-25T16:09:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:09, 25 ноября 2020
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