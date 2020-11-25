Народного артиста Александра Ширвиндта и его супругу госпитализировали с коронавирусом

Художественного руководителя Московского театра сатиры, народного артиста Александра Ширвиндта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали с коронавирусной инфекцией, — подтвердил «Эху Москвы» сын Михаил Ширвиндт. При этом он отметил, что родители чувствуют себя хорошо, а болезнь протекает в легкой форме. Александру Ширвиндту 86 лет.