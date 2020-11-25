Суд разрешил работать петербургскому кафе Zoom, на которое пожаловались местные борцы с секс-меньшинствами

Однако получить компенсацию за простой заведения владельцы не смогут.

Суд не счёл, что сотрудники Роспотребнадзора, которые закрыли кафе Zoom, нарушили закон. Из-за этого владельцы не смогут потребовать компенсацию за вынужденный простой, объяснил журналистам собственник кафе Павел Штейнлухт. Жалобу в надзорное ведомство отправил так называемый «борец с геями» Тимур Булатов. Напомню, заведение закрыли после проверки Роспотребнадзора. Во время визита комиссии в помещение пришли люди, которые демонстративно нарушали социальную дистанцию и игнорировали просьбы надеть маски. Портал МБХ-медиа сообщает, что организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» рассматривали Zoom cafe как один из запасных вариантов места проведения показов после того, как Роспотребнадзор запретил их на основной площадке.

Кинофестиваль «Бок о бок» основали в Петербурге более 10 лет назад. Последние годы из-за сообщений о нарушениях и бомбах сотрудники силовых ведомств систематически срывают мероприятие.