Предприятия гражданского авиастроения России впервые могут оказаться под американскими санкциями, — сообщает РИА, ссылаясь на черновой проект санкционного списка. В него могут попасть 28 организацией гражданского и оборонно-промышленного комплекса.
2020-11-25T16:06:55+03:00
2020-11-25T16:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 25 ноября 2020
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