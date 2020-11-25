Z Архив новостей новости
5 6 6 1331
16:06, 25 ноября 2020

Предприятия гражданского авиастроения России впервые могут оказаться под американскими санкциями

Предприятия гражданского авиастроения России впервые могут оказаться под американскими санкциями, — сообщает РИА, ссылаясь на черновой проект санкционного списка. В него могут попасть 28 организацией гражданского и оборонно-промышленного комплекса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 208 6 7248 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 277 6 19610 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 114 6 10470 09:11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 55 6 7027 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 108 6 15677 24.11
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 38 6 6453 24.11
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 76 6 12793 20.11
Новости

The Insider: Алина Кабаева получает сотни миллионов рублей в медиахолдинге бизнесмена Юрия Ковальчука Почти 800 миллионов рублей заработала Алина Кабаева на посту главы совета директоров Национальной медиа группы в 2018 году — будучи депутатом Госдумы она получала в 80 раз меньше…

5 53 6 21440
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 160 6 28497 23.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 115 6 21787 09:16
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 317 6 64519 22.11
Новости

«Проект» утверждает, что одной из совладелиц банка «Россия» является близкая знакомая президента Владимира Путина Речь идет о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которую, как пишут журналисты «Проекта», с главой государства могут связывать тесные личные отношения и общий ребенок…

5 27 6 5519
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 103 6 21907 19.11
Блоги

«Нюрнберг стал прорывом на пути к переходу международных отношений в правовую плоскость» Выступление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на торжественном мероприятии по случаю 75 годовщины начала Нюрнбергских процессов….

5 41 6 8943 21.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

75 лет Нюрнбергского процесса «Преступления против человечности» не различают людей на «своих граждан» и «чужих граждан»...

5 69 6 14913 23.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 89 6 19753 19.11

Популярное за неделю

Новости

«Проект» выпустил расследование о связях главы Нацгвардии Золотова с бизнесом криминального авторитета Романа Цепова В нем также говорится, как скрытая от широкой публики близкая знакомая главного охранника президента строит доходный бизнес в сфере, тесно связанной с силовиками…

5 13 6 19962
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В защиту коронавируса, учитывая, что у него юбилей. Всё честно, всё правильно. Люди, которые платят футболистам в 100 раз больше, чем вирусологам, они и должны, вероятно, завалить своими трупами подвалы больницы…

5 50 6 108968 18.11
#слушать 48:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3155 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 190 6 259673 21.11
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 126 6 89664 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8870005
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4710756

Сегодня в эфире