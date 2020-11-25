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16:06, 25 ноября 2020

Полиция не исключила, что водитель машины, врезавшейся в ворота офиса Меркель, страдал психическим расстройством

Инцидент у официальной резиденции немецкого канцлера произошел утром, когда она должна была обсуждать антикоронавирусные ограничения.

Водителем, который врезался в ограждение офиса Ангелы Меркель, оказался 54-летний мужчина. Как передает агентство ТАСС, на кузов машины были нанесены лозунги, которые могут свидетельствовать о политической акции антиглобалистов либо противников карантинных мер. В полиции при этом отмечают, что автомобиль двигался с очень небольшой скоростью. Из-за этого все лица, находившиеся в здании, включая канцлера Германии, были в безопасности. Версия теракта силовиками пока что не рассматривается. Немецкая газета «Бильд», тем временем, утверждает, что виновник инцидента намеревался передать Меркель некое письмо. При этом его содержание не уточняется. По версии издания, водитель хотел, чтобы «его услышали». Сейчас он задержан. По данным агентства РИА Новости, решение об аресте мужчины пока не принято.

С начала ноября в Германии действуют строгие ограничения из-за эпидемии коронавируса. В частности, закрыты рестораны и бары, спортзалы, а также учреждения культуры. Сегодня Меркель должна обсуждать с главами регионов вопрос ужесточения мер.



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