Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора Леха Качиньского перед катастрофой в Смоленске

Следственный комитет России направил запрос в Польшу в связи с новыми данными об обстоятельствах катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Поводом для запроса стала информация о телефонном разговоре Качиньского с братом незадолго до гибели. При этом у российских следственных органов не остается сомнений по поводу причин катастрофы, — подчеркнула Петренко.

Польская сторона настаивает на том, что катастрофа произошла по вине российских диспетчеров. Ту-154 с польской делегацией разбился при посадке 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленска. Погибли все, кто находился на борту, включая президента Качиньского.