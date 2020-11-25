Шотландия первой в мире приняла закон о праве женщин на бесплатные товары для гигиены

Теперь девушки и женщины смогут бесплатно получать такие товары в специально отведенных общественных местах. По оценкам властей, внедрение этой меры обойдется налогоплательщикам в 24 миллиона фунтов в год.
2020-11-25T15:34:28+03:00
2020-11-25T15:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 25 ноября 2020
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