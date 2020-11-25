В Кремле видят тревогу и пессимизм россиян из-за пандемии, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркивает, что региональные и федеральные власти работают в круглосуточном режиме. По официальным данным, в России за прошедшие сутки выявлено более 23,5 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли свыше 500 человек.