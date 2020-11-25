Российский интернет-магазин Ozon в ходе первичного размещения акций привлек 990 миллионов долларов

Российский интернет-магазин Ozon в ходе первичного размещения акции привлек 990 миллионов долларов, — сообщает РБК. Один из акционеров компании назвал IPO сумасшедшим успехом. Биржа NASDAQ начала торги акциями Ozon 24 ноября. Российская компания продала 33 миллиона бумаг по цене 30 долларов за штуку. По итогам торгового дня, капитализация Ozon превысила 7 миллиардов долларов.