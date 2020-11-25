Полиция Германии не исключает, что виновник инцидента у офиса канцлера Меркель страдает психическим расстройством

Решение об аресте пока не принято. Напомним, в ворота офиса Меркель врезался автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал. Правоохранительные органы не считают произошедшее терактом.
2020-11-25T15:32:59+03:00
2020-11-25T15:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 25 ноября 2020
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