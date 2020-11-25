Ведущие компании российских госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» могут попасть под американские санкции, — сообщает РИА Новости. В черном списке могут также оказаться ядерные и научные институты, предприятия гражданской авиации. При этом конкретные компании не называются.