Ведущие компании российских госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» могут попасть под американские санкции, — сообщает РИА Новости. В черном списке могут также оказаться ядерные и научные институты, предприятия гражданской авиации. При этом конкретные компании не называются.
2020-11-25T15:32:34+03:00
2020-11-25T15:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 25 ноября 2020
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