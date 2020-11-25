Международная федерация футбола объявила номинантов на звания лучшего вратаря, защитника и тренера года

Голкиперов и полевых игроков решили разделить в силу особенности вратарской профессии. По итогам этого года на титул лучшего претендуют 10 футболистов и конечно среди них есть завсегдатаи подобных шоу – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Они в силу возраста постепенно отходят в тень, хотя в прошлом году лауреатом стал именно Месси. Кроме того приз могут получить 4 игрока Ливерпуля, среди которых Вирджил ван Дейк и Моххамед Салах. Это шлейф победы в Лиге Чемпионов год назад. Бавария, выигравшая турнир этим летом, представлена одним Робертом Левандовски. Список голкиперов ограничен шестью фамилиями. Никаких неожиданностей. Это вратари ведущих клубов – Алисон, Мануэль Нойер, Марк-Андре Тер Штеген, Ян Облак, Кейлор Навас и Тибо Куртуа. Среди тренеров знаменитый Марсело Бьелса, работающий в скромном Лидсе, но главными претендентам остаются Юрген Клопп из Ливерпуля и наставник Баварии Ханс-Петер Флик.

Церемония награждения The Best пройдет 17 декабря в он-лайн режиме.