Центризбирком официально выдвинул Наталью Чечину на пост председателя городской избирательной комиссии. ЦИК даже не рассматривал других кандидатов.

Все члены центральной избирательной комиссии России, которые присутствовали на заседании, рекомендовали Наталью Чечину на пост главы петербургского горизбиркома. Заместитель председателя ЦИК НИколай Булаев, который в федеральном органе курирует Петербург, ждёт от нового кандидата перемен к лучшему.

Сейчас Наталья Чечина руководит Курортным районом Петербурга, сообщает портал ЗАКС.ру. В этой администрации она работала с середины девяностых, в том числе и когда одно из управлений этого органа возглавлял действующий губернатор Петербурга Александр Беглов. Шесть лет назад Чечина стала руководителем местного дома-интерната ветеранов, однако когда Беглов возглавил город, она встала во главе района. Деятельность бывшего председателя петербургского горизбиркома Виктора Миненко вызывала претензии у ЦИК, однако он покинул пост по собственному желанию и перед отставкой получил орден.

Чечина во время заседания центризбиркома упомянула о том, что возглавляла социальное учреждение в Курортном районе. Постояльцев этой организации могли принуждать к голосованию, рассказал юрист петербургского штаба Навального Александр Шуршев.