Шестеро детей, которых освободили из квартиры в Санкт-Петербурге, крайне истощены, но их жизнь вне опасности

Шестеро детей, которых освободили из квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга, крайне истощены, но их жизнь вне опасности, — сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина. По ее словам, дальнейшая судьба детей будет зависеть от возможности матери исполнять свои родительские обязанности. Пока с ней не могут связаться.