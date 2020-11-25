Шестеро детей, которых освободили из квартиры в Санкт-Петербурге, крайне истощены, но их жизнь вне опасности

Шестеро детей, которых освободили из квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга, крайне истощены, но их жизнь вне опасности, — сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина. По ее словам, дальнейшая судьба детей будет зависеть от возможности матери исполнять свои родительские обязанности. Пока с ней не могут связаться.
2020-11-25T15:03:20+03:00
2020-11-25T15:03:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 25 ноября 2020
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