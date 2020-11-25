Стоматологии предупредили правительство о повышении цен на лечение из-за новых правил работы рентгеновских кабинетов. Часть зубных клиник может и вовсе закрыться в связи с необходимостью значительных расходов.

Новые правила проведения рентгенологических исследований, вступающие в силу с нового года, требуют в течение 24 часов анализировать каждый сделанный снимок и составлять на него протокол. Это, как полагают в профильных объединениях стоматологов, приведет к дополнительным расходам, компенсировать которые придется за счет пациентов. Лечить зубы станет еще дороже и дольше, а часть клиник, пострадавших от весенней вынужденной изоляции, закроются. Это следует из письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина, направленного стоматологической саморегулируемой организацией «Лига». К нему присоединились еще четыре медицинских объединения, работающие в регионах. Проблема заключается в том, что чаще всего работу рентгенологов в стоматологиях выполняют медсестры или сами врачи, а рядовой рентгенолог описать стоматологическую проблему может не всегда. Таким образом, маленьким зубоврачебным кабинетам потребуется расширять штат, проводить обучение или заключать договоры с другими больницами. В правительстве подтвердили получение письма, но предупреждают, что выводы о существовании проблемы делать пока рано.

По данным Росстата за 2018 год, число рентгенологов в России втрое ниже количества дантистов. При этом потребность в изготовлении рентгеновских снимков у зубных врачей присутствует постоянно.