В «Мемориале» назвали справедливым протест польской стороны против попыток пересмотра Россией катынской трагедии

В «Мемориале» назвали справедливым протест польской стороны против попыток пересмотра Россией оценок катынской трагедии.

«Это справедливое возмущение», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор польской программы центра «Мемориал» в Москве Александр Гурьянов.

Как напомнил эксперт, исторически установлено, что операция по расстрелу польских военнопленных в Катыни проводилась по решению Политбюро и была осуществлена государственным органом — НКВД СССР. «Попытки отвергнуть эту картину преступления и есть фальсификация истории и желание внедрить в сознание людей, которые не очень сильно вникают в историю, именно такой вариант», — отметил А.Гурьянов.

С его точки зрения, хотя пока подобные заявления делаются на неофициальном уровне – в частности, сейчас идет речь о личном мнении депутата Госдумы Алексея Чепы, тем не менее, парламентарий выступал на конференции, которая проводилась под флагом Российского военно-исторического общества.

«А, как известно, РВИО имеет структуру государственного ведомства — там есть департаменты, их начальники и так далее. Это не та терминология и номенклатура, которая применяется в общественных организациях. Я предполагаю, что действия РВИО неофициально инспирируются нашей государственной властью. То есть власть пытается прозондировать, как к этому отнесется и наше, и мировое сообщество», — отметил А.Гурьянов.

Он также не исключил, что это может быть своего рода реакцией России на снос советских памятников в Польше.