Заместителю главы правительства Московской области предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса

Заместителю главы правительства Московской области Дмитрию Куракину предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По аналогичным статьям предъявлено обвинение и двум другим фигурантам – Максиму Ану и Владиславу Холодкову. Все трое арестованы Басманным судом до 17 января. По информации Коммерсанта, фигуранты дела подозреваются в махинациях с военным имуществом, лесами и земельными участками