Главное управление МЧС по Москве и области распространило экстренное предупреждение о тумане и похолодании в столице

Главное управление МЧС по Москве и области распространило экстренное предупреждение о тумане и похолодании в столичном регионе, что приведет к сильной гололедице на дорогах. Столичные власти рекомендуют автовладельцам, которые не сменили летнюю резину, не выезжать на дороги общего пользования.
2020-11-25T14:33:36+03:00
2020-11-25T14:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 25 ноября 2020
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