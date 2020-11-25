Главное управление МЧС по Москве и области распространило экстренное предупреждение о тумане и похолодании в столице

Главное управление МЧС по Москве и области распространило экстренное предупреждение о тумане и похолодании в столичном регионе, что приведет к сильной гололедице на дорогах. Столичные власти рекомендуют автовладельцам, которые не сменили летнюю резину, не выезжать на дороги общего пользования.