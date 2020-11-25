Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призывает своевременно свернуть программу льготной ипотеки под 6,5%, чтобы не допустить возникновения пузыря на ипотечном рынке.

Набиуллина подчеркнула, что госпрограмма уже негативно влияет на стоимость жилья и его доступность. Пока программа продлена до 1 июля 2021 года.