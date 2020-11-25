Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, что потеряла ребенка в этом году. Это произошло уже после переезда в США. Как пишет Маоркл в колонке для The New York Times, «потерять ребенка значит пережить почти невыносимое горе, это переживают многие, но об этом мало кто говорит». Она призвала других женщин «перешагнуть через общественное табу» и делиться своими эмоциями с близкими, чтобы справиться с потерей.
2020-11-25T14:32:40+03:00
2020-11-25T14:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 25 ноября 2020
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