Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, что потеряла ребенка в этом году. Это произошло уже после переезда в США. Как пишет Маоркл в колонке для The New York Times, «потерять ребенка значит пережить почти невыносимое горе, это переживают многие, но об этом мало кто говорит». Она призвала других женщин «перешагнуть через общественное табу» и делиться своими эмоциями с близкими, чтобы справиться с потерей.