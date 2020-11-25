Правоохранительные органы Германии пока не считают терактом инцидент у офиса канцлера Меркель. Сегодня утром в ограждение въехал автомобиль. Водитель задержан. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Судя по надписям на автомобиле, это была о акция либо противников карантинных мер правительства, либо антиглобалистов.

Сегодня у канцлера запланирована видеоконференция с участием глав регионов, на которой будут обсуждаться возможности продления и ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса.