Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом. Он состоялся прямо перед катастрофой в Смоленске. О запросе рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. Об этом разговоре ранее сообщили польские СМИ, запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что у российских следственных органов не остается сомнений относительно причин катастрофы – речь идет об ошибках в действиях экипажа.