Во Владивостоке спустя почти неделю после ледяного шторма восстановили электроснабжение. Отдельные населенные пункты Приморья при этом остаются без тока.

Подача электроэнергии восстановлена во всех районах столицы края. Электричеством обеспечены все объекты города, специалисты сейчас проверяют работу системы и отрабатывают точечные заявки по подключениям. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики.

При этом в ведомстве отметили, что без света на текущий момент остаются шесть с половиной тысяч человек. Значительная их часть – это жители города Артёма. Местные власти обещали восстановить там электроснабжение во всех многоквартирных и половине частных домов к концу дня.

Ранее заместитель министра энергетики Евгений Грибчак говорил, что, учитывая все повреждения, полностью энергосистему в Приморье могут не починить и до конца года. Свет планируют восстановить уже в ближайшие дни, но это будет сделано с помощью дизельных генераторов, привезённых из других регионов.

По последним подсчетам чиновников общий ущерб от шторма составил 250 миллионов рублей. В правительстве региона отмечают, что эта сумма в дальнейшем вырастет, поскольку восстановительные работы еще не закончились.