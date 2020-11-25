Суд сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей на три месяца Фургала

Басманный суд Москвы сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей на три месяца бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. Свою вину он не признает.

Срок ареста бывшему губернатору подгоняют под завершение дела, — пишет газета «Коммерсантъ».

Между тем, источники ТАСС утверждают, что СК планирует завершить расследование дела Фургала до 8 мая.

Тем временем, группа депутатов Хабаровской городской думы передумала выходить из ЛДПР. Их коллега парламентарий Александр Каян считает, что это связано с делом Сергея Фургала.

Накануне Владимир Жириновский говорил, что все скандалы в Хабаровском крае только укрепляют партию.