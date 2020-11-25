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14:07, 25 ноября 2020

«Проект» утверждает, что одной из совладелиц банка «Россия» является близкая знакомая президента Владимира Путина

Интернет-издание «Проект» утверждает, что одной из совладелиц банка «Россия» является близкая знакомая президента Владимира Путина. Речь идет о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которую, как пишут журналисты «Проекта», с главой государства могут связывать тесные личные отношения и общий ребенок.

В Санкт-Петербурге проживает неизвестная широкой публике мультимиллионер Светлана Кривоногих. Она, по утверждению авторов расследования, получает шикарные подарки от людей из близкого круга главы государства, а ее дочь похожа на Владимира Путина. Светлана Кривоногих, в частности, владеет недвижимостью в одном из элитных районов северной столицы, где есть дома у давних партнеров президента Путина по дзюдо и его соседей в 90-е по дачному кооперативу «Озеро». О Светлане Кривоногих известно не так много – в период первых перевыборов Путина в 2003-м у нее появилась дочь. Анализ портретного сходства между Путиным и дочерью Кривоногих, который провел профессор британского центра визуального анализа Хассан Угайл, показал, что степень сходства настолько высока, что можно сделать вывод о возможном родстве между ними. Сама Кривоногих — из бедной петербургской семьи, а ее благосостояние резко возросло в начале нулевых. Тогда вчерашняя студентка вошла в капитал сразу нескольких предприятий, связанных с ближайшим окружением президента. Среди этих компаний выделялся быстрорастущий петербургский банк «Россия». На сегодня ей принадлежит в нем около 3% акций.

В целом имущество и бизнес-активы семьи петербурженки Светланы Кривоногих, обнаруженные «Проектом», издание оценивает в сумму более 7,5 миллиардов рублей.



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