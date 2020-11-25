Сегодня утром к администрации канцлера в Берлине вплотную подъехал неизвестный автомобиль. Причины происшествия выясняются.

Официальная представительница полиции заявила, что машина марки «Фольксваген» лишь приблизилась к воротам территории, на которой находится администрация канцлера. Жертв и пострадавших нет. Журнал «Шпигель» сообщает, что за рулем был человек с ограниченными возможностями, в машине находилась инвалидная коляска. Водитель задержан. На автомобиле можно было увидеть надписи «Стоп политике глобализации» и «Вы, проклятые убийцы детей и стариков». Судя по номерному знаку, машина зарегистрирована в районе Липпе в земле Северный Рейн-Вестфалия. На место ЧП приехали более десяти автомобилей полиции и пожарной команды. Сегодня Ангела Меркель должна провести видеоконференцию с премьер-министрами 16 федеральных земель, на которой будет принято решение о дальнейших мерах по борьбе с пандемией коронавируса. Предварительно стало известно о возможном продлении частичного локдауна. Во второй половине дня также начнется заседание в бундестаге, который находится неподалеку. Взаимосвязь происшествия с этим совещаниями не исключается. Возможно, что акцию устроили противники ограничительных мер. На прошлой неделе на площади между администрацией канцлера и бундестагом прошла многотысячная демонстрация, участники которой намеренно не соблюдали предписанную дистанцию и масочный режим. Происшествие напоминает подобный случай в 2014 году. Тогда на машине были написаны лозунги в защиту климата. Непонятно, идет ли в этом случае речь о том же самом водителе.

Администрация канцлера пока не прокомментировала случившееся.