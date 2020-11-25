Польша выразила недоумение словами депутата о необходимости отменить признание ответственности за Катынскую трагедию

Польша выразила недоумение словами депутата Госдумы о необходимости отменить признание ответственности за Катынскую трагедию. Она обсуждалась на конференции, устроенной Российским военно-историческим обществом в середине ноября.

В посольстве Польши в России расценили высказанные в ходе конференции в Тверской области заявления как попытку исказить факты о расстреле польских офицеров в Смоленской области в 1940-м году. В частности, дипломаты отметили, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа пообещал лично инициировать отмену документа об ответственности за трагедию СССР и лично Иосифа Сталина. Тем самым, полагают в дипмиссии, российские парламентарии не хотят признавать вину в случившемся сотрудников НКВД. В Польше на этом фоне также призвали сосредоточиться на защите исторической правды и «напоминать об ответственности» ведомства за расстрел поляков в Катыни.

Документ, который возлагает вину за трагедию на власти Советского Союза, был принят Госдумой 10 лет назад, когда «Единая Россия» также составляла в парламенте большинство. Депутаты тогда называли произошедшее в Катыни «злодеянием» и отвергли версию о причастности к расстрелу поляков нацистской Германии. Однако на недавней конференции Российского военно-исторического общества было высказано мнение, что, в том числе, и принятый 10 лет назад документ препятствует объективному изучению судьбы польских граждан в СССР.

По данным историков, всего под Катынью в 1940-м году были убиты 22 тысячи поляков.