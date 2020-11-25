Завкафедрой в литинституте им Горького Модестов запомнит Бонк как «светлого человека с неуемным желанием учиться»

Заведующий кафедрой художественного перевода литературного института имени Горького Валерий Модестов запомнит педагога Наталью Бонк как «светлого человека с неуемным желанием учиться». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня всегда восхищала в ней энергия, знания и неуемное желание учиться, несмотря на то, что она была достаточно подготовлена. Человек она была очень светлый, ее всегда любили слушатели, студенты, коллеги. Она всегда стремилась свои знания передать другим», — сказал В.Модестов.

Наталья Бонк в соавторстве с Натальей Лукьяновой и Галиной Котий написала учебник английского языка. Также она была соавтором учебника «Английский шаг за шагом».

Бонк скончалась во вторник в Москве на 97-м году жизни.