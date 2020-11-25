Переоценки фактов катынской трагедии со стороны России не было и повода для таких дискуссий нет – Песков

Переоценки фактов катынской трагедии со стороны России не было и повода для таких дискуссий нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» об отношении Кремля к тому, что польская сторона заявила протест против попыток пересмотра оценок катынских событий после выступлений депутата Госдумы Алексея Чепы, который призвал переоценить роль НКВД и СССР.

«Так переоценок не было. Нет повода для каких-то дискуссий в данном случае. Мне неизвестно о том, что имели место какие-то переоценки», — подчеркнул Д.Песков.

Отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по катынскому расстрелу, Песков отметил, что «это достаточно сложная и многогранная тема, и ее нельзя прокомментировать коротким выступлением». «Я хочу вас вернуть к совместному мероприятию. Последнее совместное мероприятие, которое там было то ли за год, то ли за два до страшной трагедии в Катыни (крушение самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском). Там как раз звучали все оценки. Там собирались историки и присутствовал президент России. Ориентироваться нужно на это и на все эти оценки», — добавил Д.Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента выразил сожаление, что «Польша закрывает глаза» на выводы Катынской трагедии. «Зачастую польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность», — отметил он.