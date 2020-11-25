В министерстве просвещения предложили включить Национальный пантеон героев в школьную программу. При этом идея о создании перечня ярких исторических личностей России была высказана лишь накануне.

Для «пантеона героев» могут предоставить специализированный интернет-ресурс, передает агентство РИА Новости со ссылкой на замминистра просвещения. При этом пока не уточняется, будет ли изучаться планируемый список в качестве отдельного курса в школьной программе либо же его поместят в один из предметов. Чуть ранее министр просвещения Сергей Кравцов предложил, чтобы в Национальный пантеон героев вошли яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые, как он выразился, «живут в народной памяти». По мнению главы ведомства, список должен связать подвиги россиян всех поколений.

При этом пока не ясно, как именно будет формироваться пантеон героев, кроме того, не уточняется, кем будет финансироваться проект. Впрочем, сама идея была высказана на фоне вступления в силу закона о патриотическом воспитании в школах. Согласно документу, у школьников должно формироваться чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, а также к закону и традициям.

Впервые с предложением создать пантеон героев еще три года назад выступил Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры, однако своего развития инициатива тогда не получила.