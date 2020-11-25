В Белоруссии задержан корреспондент польского телеканала «БелСАТ» Игорь Ильяш. Он находится в изоляторе на Окрестино в Минске, — сообщает сам телеканал. Причина задержания пока неизвестна

В середине ноября была задержана жена Ильяша, журналистка Екатерина Андреева. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок за прямое включение с протестной акции.

Кроме БелСАТа Ильяш сотрудничал с несколькими изданиями, в том числе с Медузой.