В МВД России отрицают существование «палочной» системы штрафов за отсутствие защитных масок у москвичей. Информация различных телеграм-каналов на этот счет не соответствует действительности, — говорится в заявлении ведомства в Твиттере.

Сообщалось, в частности о том, что полиция будет штрафовать, в том числе, граждан с масками на подбородке не только в магазинах, но и на остановках общественного транспорта. Штраф за нарушение масочного режима в Москве — 4 тысячи рублей, а в транспорте — 5 тысяч, — напоминает Интерфакс.