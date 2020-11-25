В России второй день подряд максимальные показатели суточной смертности от коронавируса. За последние сутки скончались 507 человек. Коронавирусная инфекция выявлена более чем у 23 с половиной тысяч. Больше всего новых заболевших в Москве, — свыше 4 с половиной тысяч, — сообщает федеральный штаб по борьбе с вирусом.
2020-11-25T13:31:26+03:00
2020-11-25T13:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 25 ноября 2020
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